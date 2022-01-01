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Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
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Бензиновые мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Meran MG240-17
    Арт. rutector_100538803
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
    Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.
      Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.

      Мойка высокого давления Meran MG240-17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100538803

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, л.с.
      		13
      Вес, кг
      		81
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MERAN MG 240-17 100538803 используется для очищения поверхностей от сильных загрязнений. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает большую производительность. Для удобства хранения пистолета на корпусе прибора располагаются специальные крючки. Для простоты транспортировки установлены колеса.

        Преимущества

        • Кожух из нержавеющей стали - для долгого срока службы MERAN MG 240-17
        • Быстросъемное соединение - для быстрой смены оснастки
        • Мощный бензиновый двигатель - для большой производительности
        • Стальная рама - для простоты транспортировки
        • Большие колеса - для удобства перемещения
        • Справляется с сильными загрязнениями