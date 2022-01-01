Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.

Преимущества

Кожух из нержавеющей стали - для долгого срока службы MERAN MG 240-17

Быстросъемное соединение - для быстрой смены оснастки

Мощный бензиновый двигатель - для большой производительности

Стальная рама - для простоты транспортировки

Большие колеса - для удобства перемещения

Справляется с сильными загрязнениями

Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MERAN MG 240-17 100538803 используется для очищения поверхностей от сильных загрязнений. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает большую производительность. Для удобства хранения пистолета на корпусе прибора располагаются специальные крючки. Для простоты транспортировки установлены колеса.