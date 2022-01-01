Мойка высокого давления MERAN MG240-17, насос 9.56 кВт, 248 бар, шланг 7.5 м.

Мойка высокого давления Meran MG240-17
Арт. rutector_100538803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, л.с.
|13
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Вес, кг
|81
- Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MERAN MG 240-17 100538803 используется для очищения поверхностей от сильных загрязнений. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает большую производительность. Для удобства хранения пистолета на корпусе прибора располагаются специальные крючки. Для простоты транспортировки установлены колеса.
Преимущества
- Кожух из нержавеющей стали - для долгого срока службы MERAN MG 240-17
- Быстросъемное соединение - для быстрой смены оснастки
- Мощный бензиновый двигатель - для большой производительности
- Стальная рама - для простоты транспортировки
- Большие колеса - для удобства перемещения
- Справляется с сильными загрязнениями