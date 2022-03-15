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Кованый молоток 3302020 (1500 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
5.0
2
1 105 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток 3302020 (1500 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
    Арт. Х1303166104
    5.0
    2
    Кованый молоток 3302020 (1500 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      Кованый молоток 3302020 (1500 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      1 105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		1.5
      Все характеристики
      1 105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы.

        Преимущества

        • Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком
        • Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе