Молоток Bartex 100 гр, квадратный боек, фиберглассовая рукоять
Арт. Ю00000024742
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.1
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Форма бойка
|квадратная
- Молоток используется в строительстве, при проведении ремонта и отделочных работ. Применяется для забивания гвоздей, нанесения ударов при рубке металла, пробивания отверстий и других работ.
Преимущества
- Боек молотка Bartex выкован, отфрезерован, покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке
- Селективная закалка обеспечивает рабочей части молотка необходимую прочность и препятствует образованию расклепов на ее гранях
- Фиберглассовая рукоятка отличается высокой устойчивостью к нагрузкам и способствует эффективной амортизации удара