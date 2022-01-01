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Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка
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Молотки каменщика
    Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка
    Арт. X968144
    Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка

      Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968144

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип молотка
      		молоток каменщика
      Форма бойка
      		квадратная
      Материал рукоятки
      		резина, сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток каменщика Brigadier 41270 представляет собой простое и надежное решение для узкопрофильных работ.

        Преимущества

        • Полая стальная ручка изготовлена из закалённой и отпущенной стали, выдерживает очень большие нагрузки и, кроме того, хромирована для защиты от коррозии
        • Ручка из композитной резины выполнена с применением технологии SHOCKABSORBER™ для амортизации удара, предотвращения проскальзывании и снижения нагрузки при длительной работы
        • Изделие сертифицировано по ГОСТ