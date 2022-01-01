Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка
Арт. X968144
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип молотка
|молоток каменщика
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Форма бойка
|квадратная
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Материал рукоятки
|резина, сталь
- Молоток каменщика Brigadier 41270 представляет собой простое и надежное решение для узкопрофильных работ.
Преимущества
- Полая стальная ручка изготовлена из закалённой и отпущенной стали, выдерживает очень большие нагрузки и, кроме того, хромирована для защиты от коррозии
- Ручка из композитной резины выполнена с применением технологии SHOCKABSORBER™ для амортизации удара, предотвращения проскальзывании и снижения нагрузки при длительной работы
- Изделие сертифицировано по ГОСТ