Молоток каменщика Brigadier 41270 стальная полая ручка

Преимущества

Полая стальная ручка изготовлена из закалённой и отпущенной стали, выдерживает очень большие нагрузки и, кроме того, хромирована для защиты от коррозии

Ручка из композитной резины выполнена с применением технологии SHOCKABSORBER™ для амортизации удара, предотвращения проскальзывании и снижения нагрузки при длительной работы

Изделие сертифицировано по ГОСТ

Молоток каменщика Brigadier 41270 представляет собой простое и надежное решение для узкопрофильных работ.