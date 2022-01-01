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Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
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Заклепочники
    Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
    Арт. Х130316663
    Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
    Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
    Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
      Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
      Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
      Молоток клепальный Stanley 069833 MR33

      Молоток клепальный Stanley 069833 MR33

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130316663

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340х150х30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник Stanley MR33 0-69-833 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Эргономичные рукоятки делают использование инструмента более удобным. С помощью приспособления можно устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм.

        Преимущества 

        • Небольшой вес
        • Ограничители для пальцев
        • Хомут для фиксации ручек
        • Заклепки диаметром 2 и 3 мм
        • Длительный срок службы