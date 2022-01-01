Молоток клепальный Stanley 069833 MR33

Преимущества

Небольшой вес

Ограничители для пальцев

Хомут для фиксации ручек

Заклепки диаметром 2 и 3 мм

Длительный срок службы

Заклепочник Stanley MR33 0-69-833 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Эргономичные рукоятки делают использование инструмента более удобным. С помощью приспособления можно устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм.