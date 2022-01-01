Молоток клепальный Stanley 069833 MR33
Арт. Х130316663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|340х150х30
- Заклепочник Stanley MR33 0-69-833 используется для скрепления тонколистовых строительных металлоконструкций. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Эргономичные рукоятки делают использование инструмента более удобным. С помощью приспособления можно устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм.
Преимущества
- Небольшой вес
- Ограничители для пальцев
- Хомут для фиксации ручек
- Заклепки диаметром 2 и 3 мм
- Длительный срок службы