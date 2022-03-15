Кованый молоток Toolberg 3302011, 100 г, фибергласовая обрезиненная ручка

Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы. Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласса с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.