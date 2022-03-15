Кованый молоток Toolberg 3302011, 100 г, фибергласовая обрезиненная ручка
Арт. Х130316696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.1
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Форма бойка
|квадратная
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- Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы. Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласса с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.