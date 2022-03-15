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Кованый молоток Toolberg 3302012, 200 г, фибергласовая обрезиненная ручка
5.0
2
350 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток Toolberg 3302012, 200 г, фибергласовая обрезиненная ручка
    Арт. Х130316697
    5.0
    2
    Кованый молоток Toolberg 3302012, 200 г, фибергласовая обрезиненная ручка

      Кованый молоток Toolberg 3302012, 200 г, фибергласовая обрезиненная ручка

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130316697
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.2
      Форма бойка
      		квадратная
      Материал рукоятки
      		фиберглас, резина
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе. 