Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка
5.0
2
520 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка
    Арт. Х1303166100
    5.0
    2
    Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка

      Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.5
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      570 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
      1 280 ₽
      5.0
      Угольник комбинированный Зубр МАСТЕР 3436_z01, 300 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
      730 ₽
      5.0
      Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      565 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 350 мм
      250 ₽
      5.0
      Угольник столярный РемоКолор 15-3-350 металлический, основание и линейка, двухсторонняя разметка в см, 350 мм
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы. Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.