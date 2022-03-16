Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
Арт. Х1303166102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
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- Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы.
Преимущества
- Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком
- Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе