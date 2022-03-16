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Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
5.0
2
730 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
    Арт. Х1303166102
    5.0
    2
    Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      Кованый молоток 3302018 (800 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы.

        Преимущества

        • Квадратная фрезерованная рабочая часть из кованой стали повышенной твердости покрыта черным лаком
        • Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе