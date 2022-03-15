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Кованый молоток 3302019 (1000 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные молотки
    Кованый молоток 3302019 (1000 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
    Арт. Х1303166103
    5.0
    2
    Кованый молоток 3302019 (1000 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      Кованый молоток 3302019 (1000 г, фибергласовая обрезиненная ручка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1303166103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы. Квадратная рабочая часть из кованой стали покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.