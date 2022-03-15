Кованый молоток 3302019 (1000 г, фибергласовая обрезиненная ручка)
Арт. Х1303166103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
- Применяется для выполнения работ, требующих ударной силы. Квадратная рабочая часть из кованой стали покрыта черным лаком. Рукоятка из фибергласа с резиновым покрытием исключает проскальзывание инструмента в руке, устойчива к высыханию, значительно гасит вибрацию, снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.