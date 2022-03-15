Кованый молоток Korvus 3302031, 100 г, деревянная ручка
Арт. Х1303166105
Характеристики
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Производитель
|Korvus
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Страна производства
|Китай
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
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Форма бойка
|квадратная
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- Боек покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке при помощи клина и специального эпоксидного клея. Рабочим частям бойка придана селективная закалка, твердость – 55 НRc, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77.
Преимущества
- Боёк кованый и отфрезерованный, изготовлен из стали марки 50
- Деревянная рукоятка c прямым волокном, без сучков, защищена от рассыхания бесцветным лаком