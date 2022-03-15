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Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка
5.0
2
280 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка
    Арт. Х1303166106
    5.0
    2
    Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка

      Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Korvus
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.2
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Боек покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке при помощи клина и специального эпоксидного клея. Рабочим частям бойка придана селективная закалка, твердость – 55 НRc, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77.

        Преимущества

        • Боёк кованый и отфрезерованный, изготовлен из стали марки 50 
        • Деревянная рукоятка c прямым волокном, без сучков, защищена от рассыхания бесцветным лаком