Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка

Преимущества

Боёк кованый и отфрезерованный, изготовлен из стали марки 50

Деревянная рукоятка c прямым волокном, без сучков, защищена от рассыхания бесцветным лаком

Боек покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке при помощи клина и специального эпоксидного клея. Рабочим частям бойка придана селективная закалка, твердость – 55 НRc, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77.