Кованый молоток Korvus 3302040, 1000 г, деревянная ручка
Арт. Х1303166113
Характеристики
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Производитель
|Korvus
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
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- Кованый молоток 3302040 (1000 г, деревянная ручка) - применяется в ходе слесарных, строительных и других работ.
Преимущества
- Рабочая часть молотка выполнена из стали – кованный квадратный боек
- Деревянная рукоятка изготовлена из твердых пород дерева, покрыта лаком
- Вес инструмента 1000 гр