Кованый молоток Korvus 3302040, 1000 г, деревянная ручка

Преимущества

Рабочая часть молотка выполнена из стали – кованный квадратный боек

Деревянная рукоятка изготовлена из твердых пород дерева, покрыта лаком

Вес инструмента 1000 гр

Кованый молоток 3302040 (1000 г, деревянная ручка) - применяется в ходе слесарных, строительных и других работ.