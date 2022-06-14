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Кованый молоток Korvus 3302041, 1500 г, деревянная ручка
4.5
2
580 ₽
Слесарные молотки
    Кованый молоток Korvus 3302041, 1500 г, деревянная ручка
    Арт. Х1303166114
    4.5
    2
    Кованый молоток Korvus 3302041, 1500 г, деревянная ручка

      Кованый молоток Korvus 3302041, 1500 г, деревянная ручка

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166114
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Korvus
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		1.5
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Боек покрыт черным лаком и надежно зафиксирован на рукоятке при помощи клина и специального эпоксидного клея. Рабочим частям бойка придана селективная закалка, твердость – 55 НRc, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77.

        Преимущества

        Боёк кованый и отфрезерованный, изготовлен из стали марки 50
        Деревянная рукоятка c прямым волокном, без сучков, защищена от рассыхания бесцветным лаком