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Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
1 080 ₽
Слесарные молотки
    Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
    Арт. О00000020315
    Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
    Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
      Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
      Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856

      Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020315

      Характеристики

      Производитель
      		Tech-Top
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		1.5
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856 - надежный и практичный инструмент для выполнения слесарных, строительных и других работ, который прослужит долгие годы.

        Преимущества

        • Молоток изготовлен из кованой стали
        • Имеет пластиковую обрезиненную рукоять, которая амортизирует удар и не скользит в руке, обеспечивая безопасность и комфорт работы