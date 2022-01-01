Преимущества

Молоток изготовлен из кованой стали

Имеет пластиковую обрезиненную рукоять, которая амортизирует удар и не скользит в руке, обеспечивая безопасность и комфорт работы

Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856 - надежный и практичный инструмент для выполнения слесарных, строительных и других работ, который прослужит долгие годы.