Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856
Арт. О00000020315
Характеристики
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Производитель
|Tech-Top
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|1.5
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- Молоток кованый Tech-top 120-1500 54856 - надежный и практичный инструмент для выполнения слесарных, строительных и других работ, который прослужит долгие годы.
Преимущества
- Молоток изготовлен из кованой стали
- Имеет пластиковую обрезиненную рукоять, которая амортизирует удар и не скользит в руке, обеспечивая безопасность и комфорт работы