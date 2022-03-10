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Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
5.0
2
Найти аналог
Слесарные молотки
    Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
    Арт. Х1303102
    5.0
    2
    Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
    Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
      Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
      Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)

      Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х1303102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Cлесарный молоток MATRIX, 10330, 500 г используется при выполнении слесарных работ разного типа как профессионалами, так и любителями. Рукоять, выполненная из фибергласа, делает работу максимально удобной, потому что не натирает руку и не утомляет её.

        Преимущества

        • Боек изготовлен из стали марки 50
        • Рабочая поверхность головки имеет твёрдость 57 HRc в слое глубиной не менее 5 мм, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77
        • Головка молотка отфрезерована, отшлифована и окрашена для защиты от коррозии
        • Рукоятка изготовлена из стеклопластика, обладающего высокой механической прочностью (в 10 раз прочнее древесины), и устойчива к воздействию масел, бензина и растворителей