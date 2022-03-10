Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)
Арт. Х1303102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.5
- Cлесарный молоток MATRIX, 10330, 500 г используется при выполнении слесарных работ разного типа как профессионалами, так и любителями. Рукоять, выполненная из фибергласа, делает работу максимально удобной, потому что не натирает руку и не утомляет её.
Преимущества
- Боек изготовлен из стали марки 50
- Рабочая поверхность головки имеет твёрдость 57 HRc в слое глубиной не менее 5 мм, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77
- Головка молотка отфрезерована, отшлифована и окрашена для защиты от коррозии
- Рукоятка изготовлена из стеклопластика, обладающего высокой механической прочностью (в 10 раз прочнее древесины), и устойчива к воздействию масел, бензина и растворителей