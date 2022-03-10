Слесарный молоток Matrix 10330 (500 г)

Преимущества

Боек изготовлен из стали марки 50

Рабочая поверхность головки имеет твёрдость 57 HRc в слое глубиной не менее 5 мм, что соответствует требованиям ГОСТа 2310-77

Головка молотка отфрезерована, отшлифована и окрашена для защиты от коррозии

Рукоятка изготовлена из стеклопластика, обладающего высокой механической прочностью (в 10 раз прочнее древесины), и устойчива к воздействию масел, бензина и растворителей

Cлесарный молоток MATRIX, 10330, 500 г используется при выполнении слесарных работ разного типа как профессионалами, так и любителями. Рукоять, выполненная из фибергласа, делает работу максимально удобной, потому что не натирает руку и не утомляет её.