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Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3
5.0
2
66 930 ₽
69 999 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3
    Арт. О00000005926
    5.0
    2
    Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3

      Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3

      • -3 069 ₽
      66 930 ₽
      69 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000005926
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Малайзия
      Вес, кг
      		18
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		3.8
      Все характеристики
      • -3 069 ₽
      66 930 ₽
      69 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ применяется для тяжелых разрушительных работ. Антивибрационная система UVP снижает до минимума уровень вибрации, обеспечивая комфортную продолжительную работу. D-образная рукоятка используется для уверенного удержания инструмента в любом положении.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Бесщеточный двигатель - выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Основная рукоятка способствует удобному удержанию инструмента
        • Пониженная вибрация для продолжительной работы
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ