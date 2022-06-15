Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3
Арт. О00000005926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Вес, кг
|18
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|3.8
- Отбойный молоток HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ применяется для тяжелых разрушительных работ. Антивибрационная система UVP снижает до минимума уровень вибрации, обеспечивая комфортную продолжительную работу. D-образная рукоятка используется для уверенного удержания инструмента в любом положении.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Бесщеточный двигатель - выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Основная рукоятка способствует удобному удержанию инструмента
- Пониженная вибрация для продолжительной работы
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ