Отбойный молоток Hikoki H 65 SB3

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Бесщеточный двигатель - выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Основная рукоятка способствует удобному удержанию инструмента

Пониженная вибрация для продолжительной работы

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ

Отбойный молоток HiKOKI H65SB3 H65SB3NSZ применяется для тяжелых разрушительных работ. Антивибрационная система UVP снижает до минимума уровень вибрации, обеспечивая комфортную продолжительную работу. D-образная рукоятка используется для уверенного удержания инструмента в любом положении.