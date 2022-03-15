Пневматический отбойный молоток МО-3Б

Преимущества

Интегрированная защита от вибрации позволяет использовать пневмоинструмент на протяжении длительного времени, а также снижает утомляемость и напряжение оператора, препятствуя развитию профессиональных заболеваний

Мощность отбойного молотка – 845 Вт – обеспечивает высокую производительность

Накладка на рукояти повышает надежность и удобство удержания прибора

МО-3Б – это пневматический отбойный молоток, ориентированный на профессиональную эксплуатацию. Инструмент будет полезен при выполнении различных задач: демонтаже асфальтных покрытий и долблении бетонных конструкций, создании проемов в кирпичной кладке, добыче камня и мягкой руды.При своей сравнительно небольшой массе, составляющей 9 кг без учета рабочей оснастки, пневмомолоток имеет высокий показатель энергии удара – 44 Дж. Частота ударов инструмента достигает 19,2 ударов в секунду. Небольшие габаритные размеры (длина отбойного молотка без инструмента – 620 мм) делают транспортировку и хранение комфортными.Чтобы сделать заказ, нажмите «Купить в 1 клик». Продукцию доставляем в любой населенный пункт России.