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Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Арт. X1350140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|цилиндрический
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Частота ударов, уд/мин
|1100
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- МО-3Б – это пневматический отбойный молоток, ориентированный на профессиональную эксплуатацию. Инструмент будет полезен при выполнении различных задач: демонтаже асфальтных покрытий и долблении бетонных конструкций, создании проемов в кирпичной кладке, добыче камня и мягкой руды.
При своей сравнительно небольшой массе, составляющей 9 кг без учета рабочей оснастки, пневмомолоток имеет высокий показатель энергии удара – 44 Дж. Частота ударов инструмента достигает 19,2 ударов в секунду. Небольшие габаритные размеры (длина отбойного молотка без инструмента – 620 мм) делают транспортировку и хранение комфортными.
Чтобы сделать заказ, нажмите «Купить в 1 клик». Продукцию доставляем в любой населенный пункт России.
Преимущества
- Интегрированная защита от вибрации позволяет использовать пневмоинструмент на протяжении длительного времени, а также снижает утомляемость и напряжение оператора, препятствуя развитию профессиональных заболеваний
- Мощность отбойного молотка – 845 Вт – обеспечивает высокую производительность
- Накладка на рукояти повышает надежность и удобство удержания прибора