Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
5.0
2
11 150 ₽
Пневматические молотки отбойные
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Арт. X1350140
5.0
2
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Пневматический отбойный молоток МО-3Б
Пневматический отбойный молоток МО-3Б

Пневматический отбойный молоток МО-3Б

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1350140
5.0
2

Характеристики

Производитель
ЗСО
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип хвостовика
цилиндрический
Частота ударов, уд/мин
1100
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
12 010 ₽
4.0
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
  • Персональная скидка
Остроконечная пика Станкомаш П-11 012-0500
430 ₽
5.0
Остроконечная пика Станкомаш П-11 012-0500
Пика-зубило Станкомаш П-31
520 ₽
620 ₽
5.0
Пика-зубило Станкомаш П-31
  • -100 ₽
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
15 770 ₽
4.5
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-4
  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • МО-3Б – это пневматический отбойный молоток, ориентированный на профессиональную эксплуатацию. Инструмент будет полезен при выполнении различных задач: демонтаже асфальтных покрытий и долблении бетонных конструкций, создании проемов в кирпичной кладке, добыче камня и мягкой руды.
    При своей сравнительно небольшой массе, составляющей 9 кг без учета рабочей оснастки, пневмомолоток имеет высокий показатель энергии удара – 44 Дж. Частота ударов инструмента достигает 19,2 ударов в секунду. Небольшие габаритные размеры (длина отбойного молотка без инструмента – 620 мм) делают транспортировку и хранение комфортными.
    Чтобы сделать заказ, нажмите «Купить в 1 клик». Продукцию доставляем в любой населенный пункт России.

    Преимущества

    • Интегрированная защита от вибрации позволяет использовать пневмоинструмент на протяжении длительного времени, а также снижает утомляемость и напряжение оператора, препятствуя развитию профессиональных заболеваний
    • Мощность отбойного молотка – 845 Вт – обеспечивает высокую производительность
    • Накладка на рукояти повышает надежность и удобство удержания прибора