Молоток отбойный МС-2

Преимущества

Размер хвостовика составляет 24х70 мм;

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки;

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;

Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам;

Высокая производительность при малом весе.

Пневматический отбойный молоток Российский МО-2 МС (ЗСО) 012-0340 предназначен для долбежных работ. Инструмент отличается высокой производительностью при сравнительно малом весе. Это значительно упрощает ведение работы при необходимости удерживать инструмент в горизонтальном положении, например при долблении стен. Вентиляционные отверстия создают дополнительную циркуляцию воздуха вблизи двигателя, что дает возможность работать без перегрева продолжительное время.