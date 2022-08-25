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Молоток отбойный МС-2
5.0
1
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Пневматические молотки отбойные
    Молоток отбойный МС-2
    Арт. X1350197
    5.0
    1
    Молоток отбойный МС-2

      Молоток отбойный МС-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350197
      5.0
      1
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Пневматический отбойный молоток Российский МО-2 МС (ЗСО) 012-0340 предназначен для долбежных работ. Инструмент отличается высокой производительностью при сравнительно малом весе. Это значительно упрощает ведение работы при необходимости удерживать инструмент в горизонтальном положении, например при долблении стен. Вентиляционные отверстия создают дополнительную циркуляцию воздуха вблизи двигателя, что дает возможность работать без перегрева продолжительное время.

        Преимущества

        • Размер хвостовика составляет 24х70 мм;
        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки;
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
        • Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам;
        • Высокая производительность при малом весе.