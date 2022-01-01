Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт

Преимущества

Вертикальное расположение вала двигателя

Эффективная антивибрационная система

Боек и ударник из высококачественной стали - для долгого срока службы

Большая сила удара генерируется механизмом вне зависимости от давления на инструмент

Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора

Индикатор включения в сеть

Электронная регулировка частоты ударов - для работы с различными материалами

Инструмент поставляется в кейсе. что решает вопрос хранения и транспортировки

Отбойный молоток Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций. Электронная регулировка частоты ударов позволяет подстроиться под различные материалы и операции. Эффективная антивибрационная система и регулируемая дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя.