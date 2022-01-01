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Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
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Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
    Арт. Ю00000011718
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
    Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт

      Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011718

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций. Электронная регулировка частоты ударов позволяет подстроиться под различные материалы и операции. Эффективная антивибрационная система и регулируемая дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя.

        Преимущества

        • Вертикальное расположение вала двигателя
        • Эффективная антивибрационная система
        • Боек и ударник из высококачественной стали - для долгого срока службы
        • Большая сила удара генерируется механизмом вне зависимости от давления на инструмент
        • Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора
        • Индикатор включения в сеть
        • Электронная регулировка частоты ударов - для работы с различными материалами
        • Инструмент поставляется в кейсе. что решает вопрос хранения и транспортировки