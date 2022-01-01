Отбойный молоток Зубр Профессионал ЗММ-25-1500 ЭВК, 1500 Вт
Арт. Ю00000011718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций. Электронная регулировка частоты ударов позволяет подстроиться под различные материалы и операции. Эффективная антивибрационная система и регулируемая дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя.
Преимущества
- Вертикальное расположение вала двигателя
- Эффективная антивибрационная система
- Боек и ударник из высококачественной стали - для долгого срока службы
- Большая сила удара генерируется механизмом вне зависимости от давления на инструмент
- Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора
- Индикатор включения в сеть
- Электронная регулировка частоты ударов - для работы с различными материалами
- Инструмент поставляется в кейсе. что решает вопрос хранения и транспортировки