Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H
Арт. jonnesway_4933
Характеристики
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Производитель
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Тип хвостовика
|шестигранный
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Частота ударов, уд/мин
|2100
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Давление воздуха, атм
|6.2
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Тип соединения
|резьбовое
Пневматический молоток – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающим высокой энергией и частотой ударов. Применение инструмента аналогично применению обычного, ручного молотка, поэтому пневматический молоток часто называют пневмозубилом, пневмоклепальником и т.п. в зависимости от используемой насадки. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха.