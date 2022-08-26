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Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H
    Арт. jonnesway_4933
    5.0
    1
    Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H

      Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4933
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Тип хвостовика
      		шестигранный
      Частота ударов, уд/мин
      		2100
      Давление воздуха, атм
      		6.2
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматический молоток – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающим высокой энергией и частотой ударов. Применение инструмента аналогично применению обычного, ручного молотка, поэтому пневматический молоток часто называют пневмозубилом, пневмоклепальником и т.п. в зависимости от используемой насадки. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха.