Молоток пневматический Jonnesway, 0,92 мм 2100 уд./мин., JAH-6833H

Пневматический молоток – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающим высокой энергией и частотой ударов. Применение инструмента аналогично применению обычного, ручного молотка, поэтому пневматический молоток часто называют пневмозубилом, пневмоклепальником и т.п. в зависимости от используемой насадки. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха.