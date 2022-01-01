Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
Арт. jonnesway_5046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.6
- Молоток Jonnesway M09600 предназначается для использования при различных слесарных работах. Рукоятка инструмента изготовлена из прочного и экологичного материала - дерева - и покрыта лаком.
Преимущества
- Надежность молотка Jonnesway M09600
- Простота эксплуатации инструмента
- Оригинальное желто-зеленое оформление