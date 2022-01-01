Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг

Преимущества

Надежность молотка Jonnesway M09600

Простота эксплуатации инструмента

Оригинальное желто-зеленое оформление

Молоток Jonnesway M09600 предназначается для использования при различных слесарных работах. Рукоятка инструмента изготовлена из прочного и экологичного материала - дерева - и покрыта лаком.