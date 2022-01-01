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Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
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Слесарные молотки
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
    Арт. jonnesway_5046
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг

      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M09600, 0,6 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5046

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток Jonnesway M09600 предназначается для использования при различных слесарных работах. Рукоятка инструмента изготовлена из прочного и экологичного материала - дерева - и покрыта лаком.

        Преимущества

        • Надежность молотка Jonnesway M09600
        • Простота эксплуатации инструмента
        • Оригинальное желто-зеленое оформление