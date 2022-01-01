Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг

Преимущества

Надежность молотка Jonnesway M091000

Простота эксплуатации инструмента

Оригинальное желто-зеленое оформление

Молоток Jonnesway M091000 используется при различных слесарных работах. Надежный и прочный инструмент, выполненный из качественного и экологически чистого материала, что гарантирует долгий срок службы молотка.