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Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
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Слесарные молотки
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
    Арт. jonnesway_5042
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
    Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг

      Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5042

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток Jonnesway M091000 используется при различных слесарных работах. Надежный и прочный инструмент, выполненный из качественного и экологически чистого материала, что гарантирует долгий срок службы молотка.

        Преимущества

        • Надежность молотка Jonnesway M091000
        • Простота эксплуатации инструмента
        • Оригинальное желто-зеленое оформление