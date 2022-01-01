Молоток с деревянной ручкой Jonnesway M091000, 1 кг
Арт. jonnesway_5042
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Тип молотка
|слесарный
|
Вес бойка, кг
|1
- Молоток Jonnesway M091000 используется при различных слесарных работах. Надежный и прочный инструмент, выполненный из качественного и экологически чистого материала, что гарантирует долгий срок службы молотка.
Преимущества
- Надежность молотка Jonnesway M091000
- Простота эксплуатации инструмента
- Оригинальное желто-зеленое оформление