Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)
Арт. Ю00000021989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.3
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- Слесарный молоток Stanley 300 г STHT0-51907 подходит для выполнения монтажно-демонтажных работ. Обладает высокой прочностью благодаря неразъемному соединению головки с рукояткой.
Преимущества
- Удлиненная рукоять из стекловолокна увеличивает энергию удара и снижает уровень вибрации
- Резиновая накладка способствует надежному захвату и предотвращает выскальзывание инструмента из рук