Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)

Преимущества

Удлиненная рукоять из стекловолокна увеличивает энергию удара и снижает уровень вибрации

Резиновая накладка способствует надежному захвату и предотвращает выскальзывание инструмента из рук

Слесарный молоток Stanley 300 г STHT0-51907 подходит для выполнения монтажно-демонтажных работ. Обладает высокой прочностью благодаря неразъемному соединению головки с рукояткой.