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Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)
4.5
2
1 150 ₽
Слесарные молотки
    Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)
    Арт. Ю00000021989
    4.5
    2
    Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)

      Слесарный молоток Stanley STHT0-51907 (300 гр)

      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021989
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.3
      Все характеристики
      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарный молоток Stanley 300 г STHT0-51907 подходит для выполнения монтажно-демонтажных работ. Обладает высокой прочностью благодаря неразъемному соединению головки с рукояткой.

        Преимущества

        • Удлиненная рукоять из стекловолокна увеличивает энергию удара и снижает уровень вибрации
        • Резиновая накладка способствует надежному захвату и предотвращает выскальзывание инструмента из рук