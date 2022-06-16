Слесарный молоток Stanley STHT0-51909 (800 гр)
Арт. Ю00000021991
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип молотка
|слесарный
|
Вес бойка, кг
|0.8
С этим товаром смотрят
- Слесарный молоток Stanley 800 г STHT0-51909 используется при ремонте или слесарных работах. Благодаря неразъемному соединению головки с ручкой отличается повышенной прочностью.
Преимущества
- Удлиненная рукоять из стекловолокна увеличивает энергию удара и снижает уровень вибрации
- Резиновая накладка способствует надежному захвату и предотвращает выскальзывание инструмента из рук