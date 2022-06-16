Слесарный молоток Stanley STHT0-51909 (800 гр)

Преимущества

Удлиненная рукоять из стекловолокна увеличивает энергию удара и снижает уровень вибрации

Резиновая накладка способствует надежному захвату и предотвращает выскальзывание инструмента из рук

Слесарный молоток Stanley 800 г STHT0-51909 используется при ремонте или слесарных работах. Благодаря неразъемному соединению головки с ручкой отличается повышенной прочностью.