Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277

Молоток с загнутым гвоздодером Stanley Fatmax Antivibe FMHT1-51277 1-51-277 используется для столярных и слесарных работ. Боёк имеет увеличенную на 25% площадь, запатентован. Черное напыление гарантирует долговечность и защиту от ржавчины. Во время выполнения работ рука устает меньше благодаря мягкой накладке AntiVibe на ручке. Головка молотка отлично сбалансирована.