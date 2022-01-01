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Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
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Столярные молотки
    Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
    Арт. Х1303166115
    Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
    Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
      Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
      Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277

      Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1303166115

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Тип молотка
      		столярный
      Вес бойка, кг
      		0.57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток с загнутым гвоздодером Stanley Fatmax Antivibe FMHT1-51277 1-51-277 используется для столярных и слесарных работ. Боёк имеет увеличенную на 25% площадь, запатентован. Черное напыление гарантирует долговечность и защиту от ржавчины. Во время выполнения работ рука устает меньше благодаря мягкой накладке AntiVibe на ручке. Головка молотка отлично сбалансирована.