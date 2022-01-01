Молоток Stanley Fatmax FMHTI-51277
Арт. Х1303166115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|США
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.57
- Молоток с загнутым гвоздодером Stanley Fatmax Antivibe FMHT1-51277 1-51-277 используется для столярных и слесарных работ. Боёк имеет увеличенную на 25% площадь, запатентован. Черное напыление гарантирует долговечность и защиту от ржавчины. Во время выполнения работ рука устает меньше благодаря мягкой накладке AntiVibe на ручке. Головка молотка отлично сбалансирована.