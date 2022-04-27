Молоток сварщика Esab 683200001

Молоток ESAB 683200001 купить стоит вне зависимости от типа сварочных работ, которым занимается мастер. При любой разновидности создания шва неизбежно образуется шлак, который необходимо убирать во избежание разрушения металла под действием образующихся под черной коркой оксидов. Для этого и пригодится молоток сварщика ESAB, имеющий зубило с одной стороны, и заостренный наконечник - с другой, для отбивания шлака как по всей площади шва, так и для более тонкой работы. Молот целиком выкован из стали, а его рукоять покрыта слоем пластика для снижения отдачи при сильном ударе и уменьшения проводящегося через металл тепла. Инструмент не подвержен коррозии, не вступает в контакт с химическими соединениями корки на поверхности и имеет малые габариты, позволяющие без опаски хранить его с другими инструментами.

Преимущества молотка для сварщика ESAB 683200001:

Сделан из цельного стального бруска;

Не ржавеет;

Не боится влаги, давления и высоких температур;

Удобный и легкий;

Эффективный и компактный.

Комплектация: