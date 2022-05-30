Шлакоотбойный молоток сварщика Start HA625-500, 500 г

Молоток сварщика шлакоотбойный Start HAa625-500 500г пригодится любому мастеру по завершению сварки дугой. Шлак представляет собой неплотную, пористую по структуре корку черного цвета, образованную оксидами раскаленного металла. Если своевременно не удалить шлак с поверхности шва, то он под действием этого покрытия начинает разрушаться, и, как следствие, служит гораздо меньше. Поэтому после остывания шва рекомендуется разрушать шлаковую корку молотком - так как она менее прочная, по сравнению с металлом, то это будет очень легко. Молоток изготовлен из закаленной стали, не подверженной оксидированию, коррозии и высоким температурам, а измененный состав рукоятки позволяет снижать нагрузку на руку и уменьшает отдачу при отбивании.

Преимущества молотка START ha625 500:

Прочный;

Не ржавеет;

Не вступает в химическую реакцию с шлаком;

Не боится жара;

Имеет малую отдачу;

Позволяет бережно обработать шов.

Комплектация молоток START ha625 500: