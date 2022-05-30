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Шлакоотбойный молоток сварщика Start HA625-500, 500 г
5.0
3
390 ₽
Молотки сварщика
    Шлакоотбойный молоток сварщика Start HA625-500, 500 г
    Арт. Ю00000021114
    5.0
    3
    Шлакоотбойный молоток сварщика Start HA625-500, 500 г

      Шлакоотбойный молоток сварщика Start HA625-500, 500 г

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021114
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Тип молотка
      		молоток сварщика
      Материал рукоятки
      		металл
      Общий вес, кг
      		1
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Молоток сварщика шлакоотбойный Start HAa625-500 500г пригодится любому мастеру по завершению сварки дугой. Шлак представляет собой неплотную, пористую по структуре корку черного цвета, образованную оксидами раскаленного металла. Если своевременно не удалить шлак с поверхности шва, то он под действием этого покрытия начинает разрушаться, и, как следствие, служит гораздо меньше. Поэтому после остывания шва рекомендуется разрушать шлаковую корку молотком - так как она менее прочная, по сравнению с металлом, то это будет очень легко. Молоток изготовлен из закаленной стали, не подверженной оксидированию, коррозии и высоким температурам, а измененный состав рукоятки позволяет снижать нагрузку на руку и уменьшает отдачу при отбивании.

        Преимущества молотка START ha625 500:

        • Прочный;
        • Не ржавеет;
        • Не вступает в химическую реакцию с шлаком;
        • Не боится жара;
        • Имеет малую отдачу;
        • Позволяет бережно обработать шов.

        Комплектация молоток START ha625 500:

        • Молоток отбойный для шлака;
        • Упаковка.