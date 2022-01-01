Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка

Преимущества

Инструмент оптимален для проведения работ любой сложности и будет полезен на строительной площадке

Надежность

Молоток 800г, фибергласовая двухкомпонентная ручка Вихрь 73/6/8/7 эффективно используется в мастерских, а также в бытовых условиях.