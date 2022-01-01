Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
Арт. О00000006430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
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- Молоток 800г, фибергласовая двухкомпонентная ручка Вихрь 73/6/8/7 эффективно используется в мастерских, а также в бытовых условиях.
Преимущества
- Инструмент оптимален для проведения работ любой сложности и будет полезен на строительной площадке
- Надежность