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Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
770 ₽
Слесарные молотки
    Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
    Арт. О00000006430
    Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
    Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
      Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка
      Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка

      Молоток Вихрь 800гр. квадратный боёк, фиберглассовая двухкомпонентная ручка

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006430

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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