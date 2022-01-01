Пена монтажная пожаростойкая Момент Pro 1883480, 750 мл
Арт. О00000030087
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Бельгия
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Вид баллона
|под пистолет
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Объём, мл
|750
- Идеально для применения в швах строений и конструкций, где необходима высокая огнестойкость. Имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и другим строительным материалам. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Класс огнезащиты В1 (стандарт DIN 4102). Класс пожарной опасности В (EN 13501-1:2007+А1:2010).
Преимущества
- Высокая огнестойкость
- Имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и другим строительным материалам
- Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию