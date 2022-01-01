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Пена монтажная пожаростойкая Момент Pro 1883480, 750 мл
1 530 ₽
Монтажная пена
    Пена монтажная пожаростойкая Момент Pro 1883480, 750 мл
    Арт. О00000030087
    Пена монтажная пожаростойкая Момент Pro 1883480, 750 мл

      Пена монтажная пожаростойкая Момент Pro 1883480, 750 мл

      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030087

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Вид баллона
      		под пистолет
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Идеально для применения в швах строений и конструкций, где необходима высокая огнестойкость. Имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и другим строительным материалам. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Класс огнезащиты В1 (стандарт DIN 4102). Класс пожарной опасности В (EN 13501-1:2007+А1:2010).

        Преимущества

        • Высокая огнестойкость
        • Имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и другим строительным материалам
        • Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию