Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
Арт. О00000040510
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Франция
|
Колеса на подшипниках
|Нет
|
Габариты, мм
|735x515x435
- Электрическая газонокосилка Monferme 25197M - малошумное устройство для сада, которое подходит как женщинам, так и мужчинам, и садоводам преклонного возраста.
Преимущества
- Забота об окружающей среде. Модель работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе
- Центральный рычаг. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 30-85 мм
- Защита двигателя от удара. В случае удара ножа о посторонний предмет (например, камень), специальный адаптер поможет защитить двигатель от поломки
- Центральная регулировка высоты среза. Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес, одним рычагом в 5 положениях
- Компактное хранение. Рукоятку можно сложить, что способствует компактности хранения и транспортировки Monferme 25197M
- Легкое опустошение. Травосборник вмещает до 50 литров отходов, легко снимается и опустошается
- Функция мульчирования
- Легкий запуск нажатием одной кнопки
- Индикатор заполнения травосборника
- Быстрая и простая регулировка высоты скашивания
- Специальная технология изготовления ножа
- Эргономичная складная рукоятка
- Система защиты двигателя от удара
- Простота использования
- Экологичность
- Небольшой вес упрощает управление косилкой