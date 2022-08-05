Преимущества

Забота об окружающей среде. Модель работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе

Центральный рычаг. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 30-85 мм

Защита двигателя от удара. В случае удара ножа о посторонний предмет (например, камень), специальный адаптер поможет защитить двигатель от поломки

Центральная регулировка высоты среза. Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес, одним рычагом в 5 положениях

Компактное хранение. Рукоятку можно сложить, что способствует компактности хранения и транспортировки Monferme 25197M

Легкое опустошение. Травосборник вмещает до 50 литров отходов, легко снимается и опустошается

Функция мульчирования

Легкий запуск нажатием одной кнопки

Индикатор заполнения травосборника

Быстрая и простая регулировка высоты скашивания

Специальная технология изготовления ножа

Эргономичная складная рукоятка

Система защиты двигателя от удара

Простота использования

Экологичность

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Электрическая газонокосилка Monferme 25197M - малошумное устройство для сада, которое подходит как женщинам, так и мужчинам, и садоводам преклонного возраста.