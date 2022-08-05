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Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
5.0
1
12 390 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
    Арт. О00000040510
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
    Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
    Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
      Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
      Электрическая газонокосилка Monferme 25197M
      Электрическая газонокосилка Monferme 25197M

      Электрическая газонокосилка Monferme 25197M

      12 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000040510
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Monferme
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		735x515x435
      Все характеристики
      12 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая газонокосилка Monferme 25197M - малошумное устройство для сада, которое подходит как женщинам, так и мужчинам, и садоводам преклонного возраста.

        Преимущества

        • Забота об окружающей среде. Модель работает от электрической сети и не выделяет вредных выхлопов при работе
        • Центральный рычаг. Высота покоса регулируется с помощью рычага в диапазоне 30-85 мм
        • Защита двигателя от удара. В случае удара ножа о посторонний предмет (например, камень), специальный адаптер поможет защитить двигатель от поломки
        • Центральная регулировка высоты среза. Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес, одним рычагом в 5 положениях
        • Компактное хранение. Рукоятку можно сложить, что способствует компактности хранения и транспортировки Monferme 25197M
        • Легкое опустошение. Травосборник вмещает до 50 литров отходов, легко снимается и опустошается
        • Функция мульчирования
        • Легкий запуск нажатием одной кнопки
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Быстрая и простая регулировка высоты скашивания
        • Специальная технология изготовления ножа
        • Эргономичная складная рукоятка
        • Система защиты двигателя от удара
        • Простота использования
        • Экологичность
        • Небольшой вес упрощает управление косилкой