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Монитор CO Testo 317-3
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Газоанализаторы
    Монитор CO Testo 317-3
    Арт. geototal_391
    Монитор CO Testo 317-3
    Монитор CO Testo 317-3
      Монитор CO Testo 317-3
      Монитор CO Testo 317-3

      Монитор CO Testo 317-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_391

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Монитор CO testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных концентрациях CO, напр. при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов.

        Преимущества

        • 3 года гарантии на сенсор CO
        • Звуковой и оптический сигналы тревоги
        • Нет необходимости в обнулении сенсора CO, прибор готов к измерениям сразу после включения
        • Установка предельных значений пользователем
        • Обнуление сенсора CO на месте замера