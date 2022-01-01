Монитор CO Testo 317-3
Арт. geototal_391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-5
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Макс. рабочая температура, °C
|45
Монитор CO testo
317-3определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных концентрациях CO, напр. при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов.
Преимущества
- 3 года гарантии на сенсор CO
- Звуковой и оптический сигналы тревоги
- Нет необходимости в обнулении сенсора CO, прибор готов к измерениям сразу после включения
- Установка предельных значений пользователем
- Обнуление сенсора CO на месте замера