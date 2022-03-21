Преимущества

Сетевой кабель снимается, что дает возможность недолгое время работать разогретым пистолетам в труднодоступных местах, куда не дотянется кабель

Во время пауз и длительных перерывов между рабочими фазами прибор ставится на откидную проволочную скобу

Экономичное энергопотребление клеевым пистолетом Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703 - после нагрева через 4 минуты после включения мощность для поддержания температуры всего 30 Вт

Разностороннее использование - быстрое склеивание твёрдых поверхностей, заполнение строительных швов и зазоров в труднодоступных местах

Индикация подключения к сети

Высокая производительность - клей подаётся со скоростью 30 грамм в минуту

Возможность использования стержней диаметром 11 мм и длиной от 45 мм до 200 мм

Короткое время нагрева - всего четыре минуты и прибор готов к работе

Управляющая электроника - следит за перегрузками, контролирует температуру, быстро приводит нагревательный элемент в рабочий режим

Отсоединяемый сетевой длинный сетевой шнур длиной 3.5 м

Удобен и для левши

Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703 - это многопрофильный прибор. Используется для быстрого монтажа при ремонте, для заполнения швов и герметизации. Позволяет заполнять строительные швы и зазоры в труднодоступных местах. Клеевой пистолет сочетает в себе простоту использования и современные технологии. Продуманное электронное управление за четыре минуты приводит прибор в состояние готовности к работе и поддерживает постоянный уровень температуры при различной скорости подачи стержней.