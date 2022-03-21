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Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
5.0
2
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
    Арт. X13172112
    5.0
    2
    Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
    Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
    Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
      Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
      Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703
      Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703

      Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13172112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		500
      Производительность, г/мин
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703 - это многопрофильный прибор. Используется для быстрого монтажа при ремонте, для заполнения швов и герметизации. Позволяет заполнять строительные  швы  и зазоры в труднодоступных местах. Клеевой пистолет сочетает в себе простоту использования и современные технологии. Продуманное электронное  управление за четыре минуты приводит прибор в состояние готовности к работе и поддерживает постоянный уровень температуры при различной скорости подачи стержней.

        Преимущества

        • Сетевой кабель снимается, что дает возможность недолгое время работать разогретым пистолетам в труднодоступных местах, куда не дотянется кабель
        • Во время пауз и длительных перерывов между рабочими фазами прибор ставится на откидную проволочную скобу
        • Экономичное энергопотребление клеевым пистолетом Bosch GKP 200 CE 0.601.950.703 - после нагрева через 4 минуты после включения мощность для поддержания температуры всего 30 Вт
        • Разностороннее использование - быстрое склеивание твёрдых поверхностей, заполнение строительных швов и зазоров в труднодоступных местах
        • Индикация подключения к сети
        • Высокая производительность - клей подаётся со скоростью 30 грамм в минуту
        • Возможность использования стержней диаметром 11 мм и длиной от 45 мм до 200 мм
        • Короткое время нагрева - всего четыре минуты и прибор готов к работе
        • Управляющая электроника - следит за перегрузками, контролирует температуру, быстро приводит нагревательный элемент в рабочий режим
        • Отсоединяемый сетевой длинный сетевой шнур длиной 3.5 м
        • Удобен и для левши