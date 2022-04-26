Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
5.0
2
Найти аналог
Монтажные пневмопистолеты
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Арт. X12920617
    5.0
    2
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
    Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603
      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603

      Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X12920617
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		385x237
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажный пистолет ППМ-603 Zitrek 012-2050 предназначен для забивания стальных дюбелей-гвоздей методом порохового (прямого) монтажа. Инструмент не требует предварительного сверления установочных отверстий, что существенно уменьшает время крепления металлопрофиля, реек и прочих элементов конструкций к бетонным, стальным и каменным основаниям. Корпус имеет низкую теплопроводность. Принцип действия пистолета прост: энергия пороховых газов приводит в движение поршень, который с силой вбивает крепеж в материал. Конструкция устройства исключает простреливание опоры гвоздем, что способствует его безопасной эксплуатации. Максимальная длина дюбеля 76 мм. Патроны для данной модели поставляются отдельно, их габариты должны быть равны 6,8х18 или 6,8х11 мм.

        Преимущества

        • Используется как в промышленных, так и бытовых целях
        • Рекомендованное количество монтажных точек - 450-500 в час
        • Используемые патроны - 6,8х18 мм
        • Максимальная длина дюбеля - 76 мм
        • Сила прижатия для срабатывания - 140 Н
        • Экстракция стреляной гильзы из патронника - ручная
        • Плотность материалов основания, N кв.мм: бетон - 40, сталь - 451