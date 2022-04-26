Монтажный пистолет Zitrek ПМ-603

Преимущества

Используется как в промышленных, так и бытовых целях

Рекомендованное количество монтажных точек - 450-500 в час

Используемые патроны - 6,8х18 мм

Максимальная длина дюбеля - 76 мм

Сила прижатия для срабатывания - 140 Н

Экстракция стреляной гильзы из патронника - ручная

Плотность материалов основания, N кв.мм: бетон - 40, сталь - 451

Монтажный пистолет ППМ-603 Zitrek 012-2050 предназначен для забивания стальных дюбелей-гвоздей методом порохового (прямого) монтажа. Инструмент не требует предварительного сверления установочных отверстий, что существенно уменьшает время крепления металлопрофиля, реек и прочих элементов конструкций к бетонным, стальным и каменным основаниям. Корпус имеет низкую теплопроводность. Принцип действия пистолета прост: энергия пороховых газов приводит в движение поршень, который с силой вбивает крепеж в материал. Конструкция устройства исключает простреливание опоры гвоздем, что способствует его безопасной эксплуатации. Максимальная длина дюбеля 76 мм. Патроны для данной модели поставляются отдельно, их габариты должны быть равны 6,8х18 или 6,8х11 мм.