Москитол Прибор+жидкость Универс защ 45 ночей
Арт. О00000014676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|жидкость от комаров
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Количество, шт
|1
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- Фумигатор с диодом + жидкость 45 ночей - для быстрого и эффективного уничтожения комаров в помещении.
Преимущества
- Защитное действие фумигатора начинается уже через 3 минуты после включения
- Жидкость в комплекте не имеет запаха
- В универсальном фумигаторе можно использовать как жидкость, так и пластины
- Срок службы прибора 10 лет
- Гарантия пожаробезопасности прибора
- Благодаря инновационной схеме поддерживается постоянная температура и фумигатор не перегревается
- Подвижная вилка позволяет устанавливать фумигатор даже в неудобно расположенные розетки. Индикатор показывает рабочее состояние прибора