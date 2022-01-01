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Москитол Прибор+жидкость Универс защ 45 ночей
260 ₽
Средства против насекомых
    Москитол Прибор+жидкость Универс защ 45 ночей
    Арт. О00000014676
    Москитол Прибор+жидкость Универс защ 45 ночей

      Москитол Прибор+жидкость Универс защ 45 ночей

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014676

      Характеристики

      Производитель
      		Mosquitall
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		жидкость от комаров
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фумигатор с диодом + жидкость 45 ночей - для быстрого и эффективного уничтожения комаров в помещении.

        Преимущества

        • Защитное действие фумигатора начинается уже через 3 минуты после включения
        • Жидкость в комплекте не имеет запаха
        • В универсальном фумигаторе можно использовать как жидкость, так и пластины
        • Срок службы прибора 10 лет
        • Гарантия пожаробезопасности прибора
        • Благодаря инновационной схеме поддерживается постоянная температура и фумигатор не перегревается
        • Подвижная вилка позволяет устанавливать фумигатор даже в неудобно расположенные розетки. Индикатор показывает рабочее состояние прибора