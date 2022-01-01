Москитол Жидкость от комаров Универс. защ. 45 ночей
Арт. О00000014678
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, г
|200
|
Тип
|жидкость от комаров
С этим товаром смотрят
- Жидкость для электрофумигатора MOSQUITALL (Москитол) 45 ночей предназначена для уничтожения комаров в помещении. Концентрация действующего вещества в одном флаконе рассчитана на 360 часов работы (45 ночей). Обеспечивая спокойный сон и отдых для всей семьи. Для получения наилучших результатов используйте электрофумигаторы "Москитол".
Преимущества
- Полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут
- Эффективна при открытых окнах
- Без запаха