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Москитол Жидкость от комаров Универс. защ. 45 ночей
140 ₽
Средства против насекомых
    Москитол Жидкость от комаров Универс. защ. 45 ночей
    Арт. О00000014678
    Москитол Жидкость от комаров Универс. защ. 45 ночей

      Москитол Жидкость от комаров Универс. защ. 45 ночей

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014678

      Характеристики

      Производитель
      		Mosquitall
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, г
      		200
      Тип
      		жидкость от комаров
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Жидкость для электрофумигатора MOSQUITALL (Москитол) 45 ночей предназначена для уничтожения комаров в помещении. Концентрация действующего вещества в одном флаконе рассчитана на 360 часов работы (45 ночей). Обеспечивая спокойный сон и отдых для всей семьи. Для получения наилучших результатов используйте электрофумигаторы "Москитол".

        Преимущества

        • Полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут
        • Эффективна при открытых окнах
        • Без запаха