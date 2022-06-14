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Мотоблок Агат-Х6.5
5.0
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Агат-Х6.5
    Арт. X1909222745
    5.0
    3
    Мотоблок Агат-Х6.5

    Мотоблок Агат-Х6.5

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1909222745
    5.0
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Агат
    Мощность, л.с.
    		6.5
    Вес, кг
    		84
    Макс. ширина обработки, мм
    		900
    Макс. глубина обработки, мм
    		250
    Тактность двигателя
    		4-х тактный
    Количество передач
    		2 вперед / 1 назад
    Производитель двигателя
    		Honda
    Модель двигателя
    		GP200
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Мотоблоки Агат относятся к мощной и производительной технике, которая может применятся как для проведения сельскохозяйственных работ, так и в работе коммунальных служб. Эти отечественные мотоблоки представляют собой хорошее сочетание цены и качества, они надежны и просты в управлении и техническом обслуживании, могут применяться для выполнения широкого спектра задач. Особенностью мотоблоков бренда является использование в их конструкции двигателей от ведущих производителей, в частности, модель мотоблока Х6,5 работает от японского двигателя Honda GP-200, который обеспечивает хороший моторесурс и выдающуюся мощность

      Преимущества

      • Низкий уровень шума и экономичность
      • Возможно применение навесного оборудования
      • Двигатель свободно запускается в любую погоду
      • Органы управления легкодоступны с места оператора
      • С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы
      • Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч