Мотоблок Агат-Х6.5
Арт. X1909222745
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|6.5
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Вес, кг
|84
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Макс. ширина обработки, мм
|900
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Макс. глубина обработки, мм
|250
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Тактность двигателя
|4-х тактный
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Количество передач
|2 вперед / 1 назад
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Производитель двигателя
|Honda
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Модель двигателя
|GP200
- Мотоблоки Агат относятся к мощной и производительной технике, которая может применятся как для проведения сельскохозяйственных работ, так и в работе коммунальных служб. Эти отечественные мотоблоки представляют собой хорошее сочетание цены и качества, они надежны и просты в управлении и техническом обслуживании, могут применяться для выполнения широкого спектра задач. Особенностью мотоблоков бренда является использование в их конструкции двигателей от ведущих производителей, в частности, модель мотоблока Х6,5 работает от японского двигателя Honda GP-200, который обеспечивает хороший моторесурс и выдающуюся мощность
Преимущества
- Низкий уровень шума и экономичность
- Возможно применение навесного оборудования
- Двигатель свободно запускается в любую погоду
- Органы управления легкодоступны с места оператора
- С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы
- Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч