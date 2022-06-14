Мотоблок Агат-Х6.5

Преимущества

Низкий уровень шума и экономичность

Возможно применение навесного оборудования

Двигатель свободно запускается в любую погоду

Органы управления легкодоступны с места оператора

С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы

Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч

Мотоблоки Агат относятся к мощной и производительной технике, которая может применятся как для проведения сельскохозяйственных работ, так и в работе коммунальных служб. Эти отечественные мотоблоки представляют собой хорошее сочетание цены и качества, они надежны и просты в управлении и техническом обслуживании, могут применяться для выполнения широкого спектра задач. Особенностью мотоблоков бренда является использование в их конструкции двигателей от ведущих производителей, в частности, модель мотоблока Х6,5 работает от японского двигателя Honda GP-200, который обеспечивает хороший моторесурс и выдающуюся мощность