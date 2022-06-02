Мотоблок Агат-Л6.5
Арт. X1909222746
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|6.5
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Вес, кг
|84
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Макс. ширина обработки, мм
|900
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Макс. глубина обработки, мм
|250
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Тактность двигателя
|4-х тактный
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Количество передач
|2 вперед / 1 назад
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Производитель двигателя
|Lifan
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Модель двигателя
|168F
- Мотоблок АГАТ-Л 6.5 используется садоводами и коммунальными службами. С его помощью можно обрабатывать почву, косить траву, перевозить грузы, убирать снег на участке. Для этого применяется соответствующее навесное оборудование. Марка двигателя Lifan 168F-2, четырехтактный, бензиновый. Ручной запуск, охлаждается воздухом
Преимущества
- Мотоблок оборудован двигателем Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с
- Низкий центр тяжести смещенный вперед - облегчает работу на огороде
- Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора
- Регулируемая по высоте рулевая колонка - благодаря удачной развесовке и сравнительно малому весу управлять мотоблокам достаточно легко
- Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей
- При применении почвофрезы можно использовать до шести ее секций, что увеличивает ширину захвата до 80 см
- Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой
- Широкий диапазон скоростей (коробка обеспечивает переключение в диапазоне 2 скоростей вперед и 1 назад, также при перестановке ремня на шкиве можно изменить передаточное число, тем самым изменив скорость движения