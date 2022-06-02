Мотоблок Агат-Л6.5

Преимущества

Мотоблок оборудован двигателем Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с

Низкий центр тяжести смещенный вперед - облегчает работу на огороде

Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора

Регулируемая по высоте рулевая колонка - благодаря удачной развесовке и сравнительно малому весу управлять мотоблокам достаточно легко

Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей

При применении почвофрезы можно использовать до шести ее секций, что увеличивает ширину захвата до 80 см

Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой

Широкий диапазон скоростей (коробка обеспечивает переключение в диапазоне 2 скоростей вперед и 1 назад, также при перестановке ремня на шкиве можно изменить передаточное число, тем самым изменив скорость движения

Мотоблок АГАТ-Л 6.5 используется садоводами и коммунальными службами. С его помощью можно обрабатывать почву, косить траву, перевозить грузы, убирать снег на участке. Для этого применяется соответствующее навесное оборудование. Марка двигателя Lifan 168F-2, четырехтактный, бензиновый. Ручной запуск, охлаждается воздухом