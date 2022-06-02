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Мотоблок Агат-Л6.5
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Агат-Л6.5
    Арт. X1909222746
    5.0
    2
    Мотоблок Агат-Л6.5

    Мотоблок Агат-Л6.5

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1909222746
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Агат
    Мощность, л.с.
    		6.5
    Вес, кг
    		84
    Макс. ширина обработки, мм
    		900
    Макс. глубина обработки, мм
    		250
    Тактность двигателя
    		4-х тактный
    Количество передач
    		2 вперед / 1 назад
    Производитель двигателя
    		Lifan
    Модель двигателя
    		168F
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Мотоблок АГАТ-Л 6.5 используется садоводами и коммунальными службами. С его помощью можно обрабатывать почву, косить траву, перевозить грузы, убирать снег на участке. Для этого применяется соответствующее навесное оборудование. Марка двигателя Lifan 168F-2, четырехтактный, бензиновый. Ручной запуск, охлаждается воздухом

      Преимущества

      • Мотоблок оборудован двигателем Lifan 168F-2 мощностью 6.5 л.с
      • Низкий центр тяжести смещенный вперед - облегчает работу на огороде
      • Переключение передач производится рычагом, расположенным на корпусе редуктора
      • Регулируемая по высоте рулевая колонка - благодаря удачной развесовке и сравнительно малому весу управлять мотоблокам достаточно легко
      • Шестеренчатый редуктор с клиноременной передачей
      • При применении почвофрезы можно использовать до шести ее секций, что увеличивает ширину захвата до 80 см
      • Рукоятка сцепления имеет фиксатор, что избавляет от необходимости подолгу держать ручку нажатой
      • Широкий диапазон скоростей (коробка обеспечивает переключение в диапазоне 2 скоростей вперед и 1 назад, также при перестановке ремня на шкиве можно изменить передаточное число, тем самым изменив скорость движения