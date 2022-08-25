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Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с
    Арт. X19092227108
    5.0
    1
    Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с

      Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092227108
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		13
      Вес, кг
      		176
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок культиватор Беларус 012WM 13 лс

        Мотоблок Беларус 012 бензин — это универсальное мобильное устройство, предназначенное для выполнения широкого круга сельскохозяйственных задач. С его помощью можно обрабатывать земельные участки, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, транспортировать различные грузы. Мотоблок Беларус 012 бензин весит 176 кг. Агрегат в ширину способен захватить 45 см почвы. Он подходит для производства сельскохозяйственных работ на небольших по размеру участках. Оснащен надежным двигателем Weima мощностью 13 л. с. Наличие шести скоростей, в т. ч. двух заднего хода.

        Преимущества

        • Тяжелый, мощный, многофункциональный агрегат.
        • Работает с большим спектром разнообразных аксессуаров.
        • Удобная регулировка управления.
        • Простая конструкция агрегата.
        • Эффективная воздушная система охлаждения.
        • Руль имеет регулировку по высоте и по горизонтали.
        • Имеет большой рабочий ресурс.

        Комплектация

        1. Мотоблок Беларус 012WM.
        2. Пневматические шины 7.00-12.
        3. Сцепка СЦ-00.010.
        4. Руководство по эксплуатации.
        5. Гарантийный талон.
        В фирменном магазине «Бигам» мотоблоки Беларус 012 бензин купить можно с условием доставки курьером или самовывоза. Мы доставляем сельскохозяйственную технику по всем города России. Товар можно получить самостоятельно в специальных пунктах выдачи. В фирменном магазине «Бигам» у мотоблока Беларус 012 более низкая цена, чем в розничных точках продаж. Информацию о сроках поставки данного товара и способах оплаты можно получить у менеджеров магазина. Для всех покупателей доступна возможность заказа обратного звонка по номеру 8-800-555-69-73.