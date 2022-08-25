Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с

Мотоблок культиватор Беларус 012WM 13 лс

Преимущества

Тяжелый, мощный, многофункциональный агрегат.

Работает с большим спектром разнообразных аксессуаров.

Удобная регулировка управления.

Простая конструкция агрегата.

Эффективная воздушная система охлаждения.

Руль имеет регулировку по высоте и по горизонтали.

Имеет большой рабочий ресурс.

Комплектация

Мотоблок Беларус 012WM. Пневматические шины 7.00-12. Сцепка СЦ-00.010. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон.

Мотоблок Беларус 012 бензин — это универсальное мобильное устройство, предназначенное для выполнения широкого круга сельскохозяйственных задач. С его помощью можно обрабатывать земельные участки, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, транспортировать различные грузы. Мотоблок Беларус 012 бензин весит 176 кг. Агрегат в ширину способен захватить 45 см почвы. Он подходит для производства сельскохозяйственных работ на небольших по размеру участках. Оснащен надежным двигателем Weima мощностью 13 л. с. Наличие шести скоростей, в т. ч. двух заднего хода.В фирменном магазине «Бигам» мотоблоки Беларус 012 бензин купить можно с условием доставки курьером или самовывоза. Мы доставляем сельскохозяйственную технику по всем города России. Товар можно получить самостоятельно в специальных пунктах выдачи. В фирменном магазине «Бигам» у мотоблока Беларус 012 более низкая цена, чем в розничных точках продаж. Информацию о сроках поставки данного товара и способах оплаты можно получить у менеджеров магазина. Для всех покупателей доступна возможность заказа обратного звонка по номеру 8-800-555-69-73.