Мотоблок БЕЛАРУС 012WM с шинами 7.00-12 + СЦЕПКА СЦ -00.010 Weima 13 л/с
Арт. X19092227108
Характеристики
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Производитель
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|13
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Вес, кг
|176
Мотоблок культиватор Беларус 012WM 13 лсМотоблок Беларус 012 бензин — это универсальное мобильное устройство, предназначенное для выполнения широкого круга сельскохозяйственных задач. С его помощью можно обрабатывать земельные участки, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, транспортировать различные грузы. Мотоблок Беларус 012 бензин весит 176 кг. Агрегат в ширину способен захватить 45 см почвы. Он подходит для производства сельскохозяйственных работ на небольших по размеру участках. Оснащен надежным двигателем Weima мощностью 13 л. с. Наличие шести скоростей, в т. ч. двух заднего хода.
Преимущества
- Тяжелый, мощный, многофункциональный агрегат.
- Работает с большим спектром разнообразных аксессуаров.
- Удобная регулировка управления.
- Простая конструкция агрегата.
- Эффективная воздушная система охлаждения.
- Руль имеет регулировку по высоте и по горизонтали.
- Имеет большой рабочий ресурс.
Комплектация
- Мотоблок Беларус 012WM.
- Пневматические шины 7.00-12.
- Сцепка СЦ-00.010.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.