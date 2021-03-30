Мотоблок Belarus-09H 09Н-0000010, двигатель HONDA, универсальная сцепка СЦ-00010

Преимущества

Работает на мощном, экологичном, производительном двигателе Honda

Можно чередовать штанговое рулевое управление и реверсивное, менять давление в шинах, рабочую и транспортную передачу

Имеет регулируемую колею на 45, 60 и 70 см

Может работать с прицепом, оснащенным тормозной системой

Имеет шесть передач — две задние и 4 передние

Эффективная система воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу двигателя

Маневренный и проходимый агрегат

У Беларус 09Н бензиновый выгодная цена

Мотоблок бензин Беларус 09Н двигатель Honda — это многофункциональный мобильный агрегат, с помощью которого можно выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ. При установке соответствующего оборудования он возделывает почву, выкапывает корнеплоды, окучивает, косит траву, перевозит грузы, расчищает территорию от снега. Мотоблок бензиновый Беларус 09Н двигатель Honda способен буксировать прицеп массой до 650 кг. Агрегат заправляется бензином марки АИ-92.