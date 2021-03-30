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Мотоблок Belarus-09H 09Н-0000010, двигатель HONDA, универсальная сцепка СЦ-00010
3.8
6
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Belarus-09H 09Н-0000010, двигатель HONDA, универсальная сцепка СЦ-00010
    Арт. X1909222782
    3.8
    6
    Мотоблок Belarus-09H 09Н-0000010, двигатель HONDA, универсальная сцепка СЦ-00010

      Мотоблок Belarus-09H 09Н-0000010, двигатель HONDA, универсальная сцепка СЦ-00010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1909222782
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок бензин Беларус 09Н двигатель Honda — это многофункциональный мобильный агрегат, с помощью которого можно выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ. При установке соответствующего оборудования он возделывает почву, выкапывает корнеплоды, окучивает, косит траву, перевозит грузы, расчищает территорию от снега. Мотоблок бензиновый Беларус 09Н двигатель Honda способен буксировать прицеп массой до 650 кг. Агрегат заправляется бензином марки АИ-92.

        Преимущества

        • Работает на мощном, экологичном, производительном двигателе Honda
        • Можно чередовать штанговое рулевое управление и реверсивное, менять давление в шинах, рабочую и транспортную передачу
        • Имеет регулируемую колею на 45, 60 и 70 см
        • Может работать с прицепом, оснащенным тормозной системой
        • Имеет шесть передач — две задние и 4 передние
        • Эффективная система воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу двигателя
        • Маневренный и проходимый агрегат
        • У Беларус 09Н бензиновый выгодная цена