Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000
Арт. aurora_4187
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
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Вес, кг
|73
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Макс. ширина обработки, мм
|1200
Описание:
Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1000 11588 - надежный помощник для огородных задач. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 7 л.с., шестеренчатым редуктором с увеличенным моторесурсом. Имеет вал отбора мощности для подключения дополнительного оборудования, например, плуга, окучника, роторной сенокосилки, помпы и пр. Ширина захвата регулируется от 80 до 120 см. Это осуществляется с помощью уменьшения количества секций фрезы. Транспортировочные колеса облегчают перемещение по участку.
Преимущества:
- Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, помпа и пр.);
- Аппарат примерно на 20 кг легче конкурирующих моделей;
- Усовершенствованная коробка передач с алюминиевым корпусом;
- Облегченная система ручного пуска двигателя;
- Надежная зубчатая передача;
- Переключение скоростей на ручке оператора;
- Механизм экстренной остановки;
- Надежная конструкция карбюратора японской разработки;
- Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;
- Передняя опора;
- Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;
- Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
- 24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).
Комплектация:
- Мотоблок;
- 24 усиленные почвофрезы;
- Боковые диски;
- Пневматические колеса 4.00-8 для транспортировки;
- Передняя подпорка.