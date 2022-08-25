Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1000 11588 - надежный помощник для огородных задач. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 7 л.с., шестеренчатым редуктором с увеличенным моторесурсом. Имеет вал отбора мощности для подключения дополнительного оборудования, например, плуга, окучника, роторной сенокосилки, помпы и пр. Ширина захвата регулируется от 80 до 120 см. Это осуществляется с помощью уменьшения количества секций фрезы. Транспортировочные колеса облегчают перемещение по участку.

Преимущества:

Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, помпа и пр.);

Аппарат примерно на 20 кг легче конкурирующих моделей;

Усовершенствованная коробка передач с алюминиевым корпусом;

Облегченная система ручного пуска двигателя;

Надежная зубчатая передача;

Переключение скоростей на ручке оператора;

Механизм экстренной остановки;

Надежная конструкция карбюратора японской разработки;

Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;

Передняя опора;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;

Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;

24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

Комплектация: