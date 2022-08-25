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Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000
    Арт. aurora_4187
    5.0
    2
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000

      Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4187
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		73
      Макс. ширина обработки, мм
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1000 11588 - надежный помощник для огородных задач. Оснащен 4-х тактным двигателем мощностью 7 л.с., шестеренчатым редуктором с увеличенным моторесурсом. Имеет вал отбора мощности для подключения дополнительного оборудования, например, плуга, окучника, роторной сенокосилки, помпы и пр. Ширина захвата регулируется от 80 до 120 см. Это осуществляется с помощью уменьшения количества секций фрезы. Транспортировочные колеса облегчают перемещение по участку.

        Преимущества:

        • Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, помпа и пр.);
        • Аппарат примерно на 20 кг легче конкурирующих моделей;
        • Усовершенствованная коробка передач с алюминиевым корпусом;
        • Облегченная система ручного пуска двигателя;
        • Надежная зубчатая передача;
        • Переключение скоростей на ручке оператора;
        • Механизм экстренной остановки;
        • Надежная конструкция карбюратора японской разработки;
        • Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;
        • Передняя опора;
        • Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;
        • Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;
        • 24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • 24 усиленные почвофрезы;
        • Боковые диски;
        • Пневматические колеса 4.00-8 для транспортировки;
        • Передняя подпорка.