Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1050

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1050 11589 отличается легким запуском. Предназначен для работы на больших площадях. Имеет ВОМ (вал отбора мощности), что делает его многофункциональной техникой. Есть возможность присоединения роторной сенокосилки и помпы. Мотоблок оснащен надежным карбюратором, прочными распредвалом и коленвалом, мощным 4-х тактным двигателем, который является аналогом двигателя HONDA GX 210. Предусмотрена трехскоростная КПП. Ширина захвата регулируется от 80 до 120 см. Это осуществляется с помощью уменьшения количества секций фрезы.

Преимущества:

Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, помпа и пр.);

Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали;

Шестигранные оси жёстко фиксируют колёса, фрезы и грунтозацепы;

Механизм экстренной остановки;

Облегченная система ручного пуска двигателя;

Надежная зубчатая передача;

Надежная конструкция карбюратора японской разработки;

Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;

Передняя опора - устойчивость при хранении;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;

Крышка бензобака не потеряется, т.к. оснащена цепочной и надежно крепиться к самому бензобаку;

Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;

24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

Комплектация: