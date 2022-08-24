Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1050 ADVANCE

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 1050 ADVANCE 11590 - трехскоростная модель для различный сельскохозяйственных задач. Отличается высокой мощностью, надежностью, большим рабочим ресурсом. Система облегченного пуска двигателя обеспечивает легкую эксплуатацию. Мотор является аналогом двигателя HONDA GX 390, что гарантирует экономичное потребление топлива, надежность и производительность. Рукоятка управления регулируется как по вертикали, так и по горизонтали, так же она легко снимается для обеспечения компактности при хранении агрегата.

Преимущества:

Самый мощный агрегат из линейки;

Большие колеса в комплекте;

Вал отбора мощности для дополнительного оборудования (роторная сенокосилка, помпа и пр.);

Регулировка рукояток управления возможна как по горизонтали, на 360 градусов, так и по вертикали;

Шестигранные оси жёстко фиксируют колёса, фрезы и грунтозацепы;

Механизм экстренной остановки;

Облегченная система ручного пуска двигателя;

Надежная зубчатая передача;

Надежная конструкция карбюратора японской разработки;

Вместительный бензиновый бак и скромный расход топлива;

Передняя опора - устойчивость при хранении;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.;

Крышка бензобака не потеряется, т.к. оснащена цепочной и надежно крепиться к самому бензобаку;

Прочный чугунный корпус редуктора предохраняет узел от камней;

24 усиленные почвофрезы, предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки).

Комплектация: