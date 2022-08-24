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Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1055
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1055
    Арт. aurora_40438
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1055

      Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1055

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40438
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		85
      Макс. ширина обработки, мм
      		1050
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Aurora COUNTRY 1055 – промышленная сельскохозяйственная техника, рассчитанная на эксплуатацию в полях и на земельных участках большой площади. Оснащена мощным мотором 7 л.с. или 5100 Вт. Прекрасно подходит для вспашки и боронения целинных земель и дернины. Удобна в эксплуатации и может работать длительное время без дополнительной заправки топлива. На сайте интернет-магазина «БИГАМ» вы можете купить мотоблок Aurora COUNTRY 1055 онлайн. Мы принимаем заказы круглосуточно и предлагаем доставку в любой город РФ транспортной компанией или услугами курьеров. В базовую комплектацию Aurora COUNTRY 1055 входят:
        • мотоблок в сборе
        • транспортировочные пневмоколеса 4.00-8
        • передняя подпорка
        • 24 почвофрезы усиленного типа, сгруппированные (в формате 3+1) для корректировки ширины культивирования почвополосы
        • инструкция по эксплуатации на мотоблок и двигатель OHV

        Преимущества мотоблока Аврора Кантри 1055

        Четырехтактный двигатель

        OHV (аналог известного HONDA GX 210) – мотор, установленный на мотоблок Аврора Кантри. Он является четырехтактным и при объеме топливного бака всего в 3,6 литра позволяет длительное время работать без дополнительной заправки бензином. Клапаны в моторе имеют верхнее расположение, что делает агрегат более экологичным и экономичным. Мощность двигателя 7 лошадиных сил (или 5100 Вт). Также на агрегате установлена облегченная ручная система пуска двигателя.

        Чугунный редуктор

        Цельнолитой корпус редуктора, выполненный из чугуна, прекрасно защищает агрегат от повреждения и загрязнения. Отвечает за надежность и безопасность в работе с навесным оборудованием, а также за его мощность.

        Вал отбора мощности

        Aurora COUNTRY имеет усиленную сцепку, а также передачу мощности на активное навесное оборудование с помощью ВОМ. Это позволяет использовать мини-трактор, как плуг, косилку, помпу, а также телегу или другое сельскохозяйственное оборудование.

        Трехскоростная коробка передач

        На мотоблоке установлена коробка переключения передач, поддерживающая две скорости при движении вперед и одну заднюю. Зубчатая передача при этом делает движение мотоблока максимально удобным при работе на всех типах почв.

        Пневмоколеса

        Мотоблок комплектуется парой пневматических колес для транспортировки. Также они могут использоваться при работе на мягких и рыхлых грунтах.

        24 лепесковые фрезы

        В комплект мотоблока входит 4 группы почвофрез, распределенных в формате 3+1. Все они позволяют регулировать не только глубину обработки почвы, но и изменять ширину захвата почвополосы от 80 см до 1 метра путем добавления секций фрез на ВОМ.

        Регулируемая рукоятка

        Управлять мотоблоком будет удобно оператору любого роста, ведь специально под него возможна регулировка основного элемента управления с корректированием положения ручки по горизонтали или вертикали на 360 градусов.

        Передняя опора

        Идет в комплекте поставки мотоблока и позволяет не только транспортировать технику без повреждений, но и правильно организовать для нее сезонной хранение без повреждения рабочих элементов машины.