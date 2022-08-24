Мотоблок бензиновый Aurora COUNTRY 1055

мотоблок в сборе

транспортировочные пневмоколеса 4.00-8

передняя подпорка

24 почвофрезы усиленного типа, сгруппированные (в формате 3+1) для корректировки ширины культивирования почвополосы

инструкция по эксплуатации на мотоблок и двигатель OHV

Преимущества мотоблока Аврора Кантри 1055

Четырехтактный двигатель

Чугунный редуктор

Вал отбора мощности

Трехскоростная коробка передач

Пневмоколеса

24 лепесковые фрезы

Регулируемая рукоятка

Передняя опора

Мотоблок Aurora COUNTRY 1055 – промышленная сельскохозяйственная техника, рассчитанная на эксплуатацию в полях и на земельных участках большой площади. Оснащена мощным мотором 7 л.с. или 5100 Вт. Прекрасно подходит для вспашки и боронения целинных земель и дернины. Удобна в эксплуатации и может работать длительное время без дополнительной заправки топлива. На сайте интернет-магазина «БИГАМ» вы можете купить мотоблок Aurora COUNTRY 1055 онлайн. Мы принимаем заказы круглосуточно и предлагаем доставку в любой город РФ транспортной компанией или услугами курьеров. В базовую комплектацию Aurora COUNTRY 1055 входят:OHV (аналог известного HONDA GX 210) – мотор, установленный на мотоблок Аврора Кантри. Он является четырехтактным и при объеме топливного бака всего в 3,6 литра позволяет длительное время работать без дополнительной заправки бензином. Клапаны в моторе имеют верхнее расположение, что делает агрегат более экологичным и экономичным. Мощность двигателя 7 лошадиных сил (или 5100 Вт). Также на агрегате установлена облегченная ручная система пуска двигателя.Цельнолитой корпус редуктора, выполненный из чугуна, прекрасно защищает агрегат от повреждения и загрязнения. Отвечает за надежность и безопасность в работе с навесным оборудованием, а также за его мощность.Aurora COUNTRY имеет усиленную сцепку, а также передачу мощности на активное навесное оборудование с помощью ВОМ. Это позволяет использовать мини-трактор, как плуг, косилку, помпу, а также телегу или другое сельскохозяйственное оборудование.На мотоблоке установлена коробка переключения передач, поддерживающая две скорости при движении вперед и одну заднюю. Зубчатая передача при этом делает движение мотоблока максимально удобным при работе на всех типах почв.Мотоблок комплектуется парой пневматических колес для транспортировки. Также они могут использоваться при работе на мягких и рыхлых грунтах.В комплект мотоблока входит 4 группы почвофрез, распределенных в формате 3+1. Все они позволяют регулировать не только глубину обработки почвы, но и изменять ширину захвата почвополосы от 80 см до 1 метра путем добавления секций фрез на ВОМ.Управлять мотоблоком будет удобно оператору любого роста, ведь специально под него возможна регулировка основного элемента управления с корректированием положения ручки по горизонтали или вертикали на 360 градусов.Идет в комплекте поставки мотоблока и позволяет не только транспортировать технику без повреждений, но и правильно организовать для нее сезонной хранение без повреждения рабочих элементов машины.