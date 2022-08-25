Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora GARDENER 750 11774 используется на дачных участках и в небольших фермерских хозяйствах для выполнения различных работ. Широкий спектр решаемых задач обеспечен возможностью подключения дополнительного оборудования. Коленчатый и распределительные валы изготовлены из прочной стали, что гарантирует продолжительный период эксплуатации. Для удобства данная модель оснащена облегченной системой пуска двигателя. Высокая производительность обусловлена тем, что ножи имеют улучшенный угол воздействия.

Преимущества:

Стальной кожух редуктора - для надежности Aurora GARDENER 750 11774;

Переднее транспортировочное колесо - для удобства перемещения с установленными фрезами;

Колеса с глубоким протектором - для проходимости;

Ременной привод - для дополнительного оборудования;

Низкий уровень вибраций двигателя - для комфортной работы;

Шестигранные оси - для надежной фиксации.

Комплектация: