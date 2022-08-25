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Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750
    Арт. aurora_4183
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750

      Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Вес, кг
      		52
      Макс. ширина обработки, мм
      		1050
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora GARDENER 750 11774 используется на дачных участках и в небольших фермерских хозяйствах для выполнения различных работ. Широкий спектр решаемых задач обеспечен возможностью подключения дополнительного оборудования. Коленчатый и распределительные валы изготовлены из прочной стали, что гарантирует продолжительный период эксплуатации. Для удобства данная модель оснащена облегченной системой пуска двигателя. Высокая производительность обусловлена тем, что ножи имеют улучшенный угол воздействия.

        Преимущества:

        • Стальной кожух редуктора - для надежности Aurora GARDENER 750 11774;
        • Переднее транспортировочное колесо - для удобства перемещения с установленными фрезами;
        • Колеса с глубоким протектором - для проходимости;
        • Ременной привод - для дополнительного оборудования;
        • Низкий уровень вибраций двигателя - для комфортной работы;
        • Шестигранные оси - для надежной фиксации.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Усиленные почвофрезы - 24 шт;
        • Боковые диски;
        • Большие пневматические колеса 4.00-8;
        • Переднее транспортировочное колесо;
        • Инструкция;
        • Упаковка.