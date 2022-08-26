Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12

Мотоблок культиватор Кайман Vario 60S

Преимущества

Профессиональный редуктор.

3 скорости (2 вперед и 1 назад).

Транспортировочное переднее колесо.

Уникальная система охлаждения и смазки.

Комплектация

Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый. Набор фрез (3 пары). Ручной опрыскиватель CAIMAN Тelescopic 12. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый – это профессиональный агрегат для обработки почвы разной плотности. Машина широко используется аграриями как в профессиональной сфере, так и в бытовых нуждах. Модель обладает рядом преимуществ – таких, как привод переднего навесного оборудования, пневматические колеса и мощный двигатель 6 л. с. Благодаря своей цене мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый можно приобрести для частного пользования на небольших дачных участках. Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый оснащён 4-тактным двигателем модели Subaru EP17. Его мощность составляет целых 6 л. с. За один проход блок способен обработать полосу земли шириной 90 см, углубляясь в почву на 32 см. Редуктор, использованный в данной модели, не требует дополнительного обслуживания, что существенно облегчает использование мотоблока. Скорость работы регулируется в диапазоне 28 – 165 оборотов. Особая конструкция рукоятки даёт возможность с комфортом работать пользователям любого роста. Купить Caiman Vario 60S – это, без сомнений, правильное решение. Благодаря возможности применения большого количества навесной оснастки пользователь может выполнять огромный спектр задач: вспахивание, окучивание, перевозку грузов, кошение, посадка и выкапывание корнеплодов и др. Уникальная система смазки и охлаждения значительно продлевает рабочий ресурс машины. Пневмоколеса не входят в комплект и приобретаются отдельно.