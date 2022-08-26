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Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
    Арт. X19092227110
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
    Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12
      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12

      Мотоблок бензиновый Caiman VARIO 60S + Подарок Ручной опрыскиватель CAIMAN Telescopic 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092227110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		6
      Вес, кг
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок культиватор Кайман Vario 60S

        Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый – это профессиональный агрегат для обработки почвы разной плотности. Машина широко используется аграриями как в профессиональной сфере, так и в бытовых нуждах. Модель обладает рядом преимуществ – таких, как привод переднего навесного оборудования, пневматические колеса и мощный двигатель 6 л. с. Благодаря своей цене мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый можно приобрести для частного пользования на небольших дачных участках. Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый оснащён 4-тактным двигателем модели Subaru EP17. Его мощность составляет целых 6 л. с. За один проход блок способен обработать полосу земли шириной 90 см, углубляясь в почву на 32 см. Редуктор, использованный в данной модели, не требует дополнительного обслуживания, что существенно облегчает использование мотоблока. Скорость работы регулируется в диапазоне 28 – 165 оборотов. Особая конструкция рукоятки даёт возможность с комфортом работать пользователям любого роста. Купить Caiman Vario 60S – это, без сомнений, правильное решение. Благодаря возможности применения большого количества навесной оснастки пользователь может выполнять огромный спектр задач: вспахивание, окучивание, перевозку грузов, кошение, посадка и выкапывание корнеплодов и др. Уникальная система смазки и охлаждения значительно продлевает рабочий ресурс машины. Пневмоколеса не входят в комплект и приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Профессиональный редуктор.
        • 3 скорости (2 вперед и 1 назад).
        • Транспортировочное переднее колесо.
        • Уникальная система охлаждения и смазки.

        Комплектация

        1. Мотоблок Caiman Vario 60S бензиновый.
        2. Набор фрез (3 пары).
        3. Ручной опрыскиватель CAIMAN Тelescopic 12.
        4. Инструкция по эксплуатации.
        5. Гарантийный талон.