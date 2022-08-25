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Мотоблок бензиновый COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT
    Арт. aurora_40437
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT

      Мотоблок бензиновый COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40437
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		105
      Макс. ширина обработки, мм
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Интернет-магазин «БИГАМ» предлагает вам купить мотоблок AURORA COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT. Это профессиональный агрегат для культивирования почвы и более сложных сельскохозяйственных работ. Оптимален для работы на фермерских полях и колхозных землях площадью от нескольких гектаров. При подключении дополнительного навесного оборудования может использоваться, как плуг, окучник или выкапыватель. На нашем сайте bigam.ru вы можете оформить заказ на мотоблок Аврора Кантри любым удобным способом. Покупка техники и навесного оборудования к ней возможна онлайн. Также мы осуществляем доставку мотоблоков по всей территории России. В базовую комплектацию AURORA COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT входят:
        • Сам мотоблок в сборе
        • Усиленные фрезы для культивирования тяжелых грунтов (24 фрезы сгруппированы в формате 2+1, что позволяет корректировать ширину почвополосы при обработке за счет съема одной секции)
        • Большие пневмоколеса 5-12
        • Ящик для инструментов
        • Инструкции по эксплуатации: для мотоблока, для двигателя OHV.

        Преимущества мотоблоков Аврора Кантри 1100 Мульти Шифт

        Четырехтактный двигатель

        На мотоблок Кантри 1100 МультиШифт устанавливается четырехтактный двигатель OHV с ручным типом запуска. По своим характеристикам это полный аналог популярного HONDA GX210 и также имеет клапаны в верхнем расположении. Такая конструкция позволяет впускать в двигатель больше воздуха, быстрее его охлаждать и существенно снижать загазованность при выводе отработанных газов. Мощность OHV – 7 лошадиных сил (или 5100 Вт), емкость топливного бака 4,8 л.

        Чугунный редуктор

        Корпус редуктора мотоблока выполнен из чугуна и позволяет создать безопасные условия работы не только для оператора. Такой тип конструкции надежно защищает сам узел от повреждения камнями при боронении почвы и запыления или загрязнения.

        Вал отбора мощности

        Данная модель Aurora COUNTRY оснащена валом отбора мощности. Это оптимальное решение для эффективной работы с навесным оборудованием. Однако производитель рекомендует опционно докупить для Кантри 1100 Мульти Шифт усиленную сцепку. В этом варианте мотоблок будет работать как плуг, окучиватель или картофелекопатель в разы эффективнее.

        Пятискоростная коробка передач

        На сельскохозяйственной технике установлена пятискоростная коробка переключения передач. Четыре скорости являются передними и позволяют регулировать движение мотоблока во время вспашки или окучивания, одна скорость задняя. Также у Кантри 1100 есть возможность реверса. Дополнительно в процессе работы возможен переход на пониженную передачу.

        Усиленные почвофрезы

        Мотоблок комплектуется специальными ножами для прорезывания грунта, которые, в свою очередь, разбиты на группы в формате 2+1. Такой подход позволяет не только повысить качество культивации, но и корректировать ширину обрабатываемого участка за один ход техники. Минимальная ширина фрезы составляет 90 см, максимальная – 110 см.

        Регулируемая рукоятка

        Позволяет настраивать технику под работу с оператором, учитывая его рост и физические возможности. Также на рукоятке располагаются тросовая система переключения передач и инструментальный ящик.

        Пневмоколеса

        Используются как для движения по грунту, так и для транспортировки техники к месту работы или стоянки. Могут заменяться на грунтозацепы, которые приобретаются к мотоблоку опционно.