Мотоблок бензиновый COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT

Сам мотоблок в сборе

Усиленные фрезы для культивирования тяжелых грунтов (24 фрезы сгруппированы в формате 2+1, что позволяет корректировать ширину почвополосы при обработке за счет съема одной секции)

Большие пневмоколеса 5-12

Ящик для инструментов

Инструкции по эксплуатации: для мотоблока, для двигателя OHV.

Преимущества мотоблоков Аврора Кантри 1100 Мульти Шифт

Четырехтактный двигатель

Чугунный редуктор

Вал отбора мощности

Пятискоростная коробка передач

Усиленные почвофрезы

Регулируемая рукоятка

Пневмоколеса

Интернет-магазин «БИГАМ» предлагает вам купить мотоблок AURORA COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT. Это профессиональный агрегат для культивирования почвы и более сложных сельскохозяйственных работ. Оптимален для работы на фермерских полях и колхозных землях площадью от нескольких гектаров. При подключении дополнительного навесного оборудования может использоваться, как плуг, окучник или выкапыватель. На нашем сайте bigam.ru вы можете оформить заказ на мотоблок Аврора Кантри любым удобным способом. Покупка техники и навесного оборудования к ней возможна онлайн. Также мы осуществляем доставку мотоблоков по всей территории России. В базовую комплектацию AURORA COUNTRY 1100 MULTI-SHIFT входят:На мотоблок Кантри 1100 МультиШифт устанавливается четырехтактный двигатель OHV с ручным типом запуска. По своим характеристикам это полный аналог популярного HONDA GX210 и также имеет клапаны в верхнем расположении. Такая конструкция позволяет впускать в двигатель больше воздуха, быстрее его охлаждать и существенно снижать загазованность при выводе отработанных газов. Мощность OHV – 7 лошадиных сил (или 5100 Вт), емкость топливного бака 4,8 л.Корпус редуктора мотоблока выполнен из чугуна и позволяет создать безопасные условия работы не только для оператора. Такой тип конструкции надежно защищает сам узел от повреждения камнями при боронении почвы и запыления или загрязнения.Данная модель Aurora COUNTRY оснащена валом отбора мощности. Это оптимальное решение для эффективной работы с навесным оборудованием. Однако производитель рекомендует опционно докупить для Кантри 1100 Мульти Шифт усиленную сцепку. В этом варианте мотоблок будет работать как плуг, окучиватель или картофелекопатель в разы эффективнее.На сельскохозяйственной технике установлена пятискоростная коробка переключения передач. Четыре скорости являются передними и позволяют регулировать движение мотоблока во время вспашки или окучивания, одна скорость задняя. Также у Кантри 1100 есть возможность реверса. Дополнительно в процессе работы возможен переход на пониженную передачу.Мотоблок комплектуется специальными ножами для прорезывания грунта, которые, в свою очередь, разбиты на группы в формате 2+1. Такой подход позволяет не только повысить качество культивации, но и корректировать ширину обрабатываемого участка за один ход техники. Минимальная ширина фрезы составляет 90 см, максимальная – 110 см.Позволяет настраивать технику под работу с оператором, учитывая его рост и физические возможности. Также на рукоятке располагаются тросовая система переключения передач и инструментальный ящик.Используются как для движения по грунту, так и для транспортировки техники к месту работы или стоянки. Могут заменяться на грунтозацепы, которые приобретаются к мотоблоку опционно.