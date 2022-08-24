Мотоблок бензиновый COUNTRY 900 MULTI-SHIFT

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT 17574 используется при работе на больших участках для выполнения различных сельскохозяйственных задач. Ременной привод дает возможность использования дополнительного навесного оборудования, что расширяет функциональные возможности данной модели. Для продолжительной работы без перерыва на дозаправку данная модель оснащена большим топливным баком и отличается низким расходом топлива. Для повышения маневренности и удобства эксплуатации предусмотрена четырехскоростная коробка передач, которая имеет три скорости вперед и одну - назад.

Преимущества:

Бензиновый двигатель - для автономной работы;

Воздушное охлаждение - для надежности Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT 17574;

Шестигранные оси - для надежной фиксации;

Усиленная сцепка для телеги, сошника и плуга;

Ременной привод - для подключения дополнительного оборудования;

Чугунный корпус редуктора - для защиты от камней.

Комплектация: