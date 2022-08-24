Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок бензиновый COUNTRY 900 MULTI-SHIFT
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый COUNTRY 900 MULTI-SHIFT
    Арт. aurora_40348
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый COUNTRY 900 MULTI-SHIFT

      Мотоблок бензиновый COUNTRY 900 MULTI-SHIFT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40348
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		99
      Макс. ширина обработки, мм
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT 17574 используется при работе на больших участках для выполнения различных сельскохозяйственных задач. Ременной привод дает возможность использования дополнительного навесного оборудования, что расширяет функциональные возможности данной модели. Для продолжительной работы без перерыва на дозаправку данная модель оснащена большим топливным баком и отличается низким расходом топлива. Для повышения маневренности и удобства эксплуатации предусмотрена четырехскоростная коробка передач, которая имеет три скорости вперед и одну - назад.

        Преимущества:

        • Бензиновый двигатель - для автономной работы;
        • Воздушное охлаждение - для надежности Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT 17574;
        • Шестигранные оси - для надежной фиксации;
        • Усиленная сцепка для телеги, сошника и плуга;
        • Ременной привод - для подключения дополнительного оборудования;
        • Чугунный корпус редуктора - для защиты от камней.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Усиленные почвофрезы - 24 шт;
        • Пневматические колеса 4.00-8 - 2 шт;
        • Передняя подпорка;
        • Инструкция;
        • Упаковка.