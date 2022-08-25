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Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Арт. О00000011964
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
    Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10
      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10

      Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011964
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 70/5/10 агрегат для выполнения сельскохозяйственных работ - вспашки, рыхления почвы. За счет нескольких скоростей - 2 вперед/ 1 назад можно выбрать оптимальный вариант для обработки почвы. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает долгую работу без прерываний для дозаправки. Простая разборка культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении.

        Преимущества

        • Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата
        • Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать
        • Выбор скорости - для работы на разной почве
        • Защита от низкого уровня масла - для долгого срока службы Huter МК-8000 70/5/10
        • Топливный бак объемом 3.6 л - для продолжительной работы без дозаправки