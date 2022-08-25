Мотоблок бензиновый Huter MK-8000, колеса 4х10

Преимущества

Задняя скорость - для лучшей маневренности агрегата

Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать

Выбор скорости - для работы на разной почве

Защита от низкого уровня масла - для долгого срока службы Huter МК-8000 70/5/10

Топливный бак объемом 3.6 л - для продолжительной работы без дозаправки

Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000 70/5/10 агрегат для выполнения сельскохозяйственных работ - вспашки, рыхления почвы. За счет нескольких скоростей - 2 вперед/ 1 назад можно выбрать оптимальный вариант для обработки почвы. Топливный бак рассчитан на 3.6 л бензина и обеспечивает долгую работу без прерываний для дозаправки. Простая разборка культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении.